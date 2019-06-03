Видео: Иномарка протаранила автобус в Петербурге

Легковушка протаранила автобус в Приморском районе Петербурга. ДТП произошло вечером в воскресенье, 2 июня. Инцидент попал в объектив видеорегистратора одного из свидетелей аварии.

На кадрах видно, как белый Renault Logan в заносе перестраивается из правого в левый ряд на улице Оптиков и врезается в пассажирский транспорт. После этого автомобиль задевает BMW и приземляется на газон. Моторный отсек иномарки загорелся, огонь оперативно погасили из огнетушителей очевидцы.

Предварительно, в автобусе пассажиров не было. Водитель французской иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ростовской области, где автобус протаранил легковушку и грузовик.