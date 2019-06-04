ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области

Совсем недетский скандал разгорается в Нижегородской области. Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.

Страшное слово напугало персонал частного туристического лагеря, и его директор встала на сторону своих сотрудников, а не детей, которые не опасны. Сейчас в сложившейся ситуации разбираются в местном управлении Роспотребндзора и детский омбудсмен региона. Подробности абсурдной истории смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мальчика с ВИЧ-инфекцией затравили в Новосибирской области. Жители небольшого городка Искитим буквально заставляли семью ребенка покинуть родной город.