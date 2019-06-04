ФСБ требует от «Яндекса» передачи доступа к переписке пользователей

ФСБ требует от «Яндекса» передать ключи шифрования от переписок пользователей. Спецслужбы, в частности, интересуют данные сервисов «Яндекс. Диск» и «Яндекс. Почта».

Сразу несколько анонимных источников, знакомых с ситуацией, сообщили о том, что соответствующий запрос ФСБ направила в адрес компании еще несколько месяцев назад, однако представители «Яндекса» передавать информацию отказались.

Как сообщили инсайдеры РБК, по закону компания была обязана передать ключи шифрования в течение десяти дней, однако не сделала этого. Теперь «Яндексу», нарушившему статью 13.31 КоАП РФ — «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети „Интернет“» — грозит штраф до миллиона рублей, а в самом худшем случае — блокировка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Яндекс» презентовал новый гаджет — «Яндекс. Модуль».