В Воронеже в результате хлопка газовоздушной смеси газового баллона произошло обрушение конструкций приблизительно шести гаражей. ЧП произошло ранним утром в среду, 29 мая, в Левобережном районе города на улице Рижская.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Кирпичный гаражный комплекс являлся двухуровневым. На кадрах очевидцев видно, что некоторые автомобильные боксы едва ли подлежат восстановлению — взрывной волной снесло части здания.

По предварительной информации, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий взрыва газа в доме в Ростовской области, в результате которого погибли девочка 2010 года рождения, а также мужчина 1990 года рождения.