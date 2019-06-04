Эксклюзивное видео: Мужчину, неделю блуждавшего в тайге, спасли в Якутии

Спасатели вызволили жителя Якутии из таежного плена. Мужчина в течение недели был вынужден жить в лесу.

31 мая 2019 года брат пропавшего мужчины обратился к спасателям — его родственник отправился на грузовике КрАЗ из поселка Оленек в город Ленск.

24 мая мужчина по телефону сообщил, что его грузовик сломался при переправе через ручей. Проезжавшие мимо водители помогли ему вытащить КрАЗ на сухое место. После связь с пропавшим прервалась.

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Через пять дней, 29 мая, командир пролетавшего мимо вертолета обнаружил грузовик в местности речки Орто-Силигир в 60 километрах от города Удачный. Дверь кабины была открыта, водителя внутри не было.

1 июня спасатели вылетели на поиск пропавшего. Во время облета вокруг местонахождения КрАЗа спасатели заметили человека и посадили вертолет. Эксклюзивные кадры спасения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

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Состояние найденного оценили как удовлетворительное.

Мужчина нашел заброшенное зимовье недалеко от места аварии, оборудовал там ночлег и продержался неделю до прилета спасателей.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пенсионер с собакой три недели плутали по тайге в Красноярском крае, и выжил.