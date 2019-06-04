Виктория Толстоганова выложила фото без макияжа. Фанаты в восторге!

, 16:22 Фото 584

После тренировки «без грамма косметики и красная от удовольствия» актриса не постеснялась поделиться естественной красотой.

Фото: Instagram @vtolstoganova

Российская звезда кино Виктория Толстоганова предстала перед поклонниками в натуральном виде. Она опубликовала в Instagram фото без макияжа. Поклонники тотчас отметили, что тренировки и уход за собой пошли ей на пользу и теперь киноактриса выглядит моложе своего возраста.

Instagram @vtolstoganova

«Полезла гуглить, может, ошиблась. Нет, все правильно. А выглядите вы на 35 лет!»

В конце марта звезда отметила 47-летие на Сахалине вместе с мужем Алексеем Аграновичем. Супруг поделился одним из любимых снимков жены.

«Тебе повезло! Я тебя люблю! День рождение на краю света — это мощь!», — подписывает фотографию Алексей.

 
 
 
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Публикация от Alexey Agranovich (@alexey_agranovich)

Критики сравнивают актрису с «русской Шерон Стоун». По их мнению, высокая, златовласая и статная Толстоганова может претендовать на роль отечественного секс-символа.

Ранее Виктория рассказала о кризисе в семье перед рождением дочери.

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