Виктория Толстоганова выложила фото без макияжа. Фанаты в восторге!

Российская звезда кино Виктория Толстоганова предстала перед поклонниками в натуральном виде. Она опубликовала в Instagram фото без макияжа. Поклонники тотчас отметили, что тренировки и уход за собой пошли ей на пользу и теперь киноактриса выглядит моложе своего возраста.

Instagram @vtolstoganova

«Полезла гуглить, может, ошиблась. Нет, все правильно. А выглядите вы на 35 лет!»

В конце марта звезда отметила 47-летие на Сахалине вместе с мужем Алексеем Аграновичем. Супруг поделился одним из любимых снимков жены.

«Тебе повезло! Я тебя люблю! День рождение на краю света — это мощь!», — подписывает фотографию Алексей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Agranovich (@alexey_agranovich) 24 Мар 2019 в 12:11 PDT

Критики сравнивают актрису с «русской Шерон Стоун». По их мнению, высокая, златовласая и статная Толстоганова может претендовать на роль отечественного секс-символа.

Ранее Виктория рассказала о кризисе в семье перед рождением дочери.