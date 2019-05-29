Толстоганова рассказала о кризисе в семье перед рождением дочери Варвары

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47-летняя звезда «Утомленных солнцем» впервые рассказала о непростом периоде в жизни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @vtolstoganova

Актриса театра и кино Виктория Толстоганова впервые откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни, пишет «Teleprogramma.pro».

Звезда «Утомленные солнцем» заявила, что ей не удавалось забеременеть в течение пяти лет. На определенном этапе в карьере Виктория даже начала отказываться от работы, чтобы сосредоточиться на желании стать матерью.

«У меня ничего само по себе не приходит, разве что младшие сыновья — Федор и Иван — родились как подарки судьбы. Но все равно это произошло благодаря Варваре и тому, что я предпринимала много усилий, чтобы ею забеременеть», — вспоминает актриса.

Дочь Варвару и сына Федора Толстоганова родила от актера Андрея Кузичева. Второй брак с режиссером Алексеем Аграновичем принес ей еще одного наследника — Ивана.

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