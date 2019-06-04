Видео с места обстрела украинскими военными мечети в Донецке

А в Донецке, во время праздничной молитвы украинские военные обстреляли мечеть. В этот момент внутри здания находились около 70 человек. Всем пришлось прятаться в подвале. Лишь чудом никто не пострадал. Огонь велся из минометов — четыре снаряда пробили крышу. Сейчас территория оцеплена правоохранителями на месте работают криминалисты. Это не первый случай, когда ВСУ обстреливают главную мечеть Донецка. В здании до сих пор ведутся ремонтные работы. Повреждены стены и внутреннее убранство.

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