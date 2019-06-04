Видео: Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране. В ведомстве считают, что система позволяющая возвращать налоги при покупке привлечет дополнительные средства в розничный оборот товаров, а также увеличит число иностранных туристов.
Эксперты приводят статистику. В прошлом году было выдано более 100 тысяч чеков системы tax free. Общая сумма покупок превысила 11 миллиардов рублей и сегодня популярность системы продолжает расти.
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