Видео: Умельцы «переделали» Шварценеггера в Сталлоне в «Терминаторе-2»

Компьютерные умельцы превратили Арнольда Шварценеггера в Сильвестра Сталлоне. Им удалось сделать это в легендарном отрывке ставшего киноклассикой второго фильма из цикла «Терминатор». Того самого, где робот, прилетевший из апокалиптического будущего, произносит фразу ставшей киноцитатой.

«Мне нужны тоя одежда, твои сапоги и твой мотоцикл», — говорит теперь уже персонаж с обликом Сильвестра Сталлоне.

Ролик, опубликован в Telegram-канале Новости. Как есть.

По мнению многих пользователей сети — работа проделана очень удачно, внешне незнающий человек не заподозрит подвоха. Но вот знатоки, все-таки увидели, что в некоторых моментах изображение Сталлоне «врисовано» в исходный материал. Дескать, и двигается Сильвестр не совсем так, и выглядит иначе со спины и сбоку.

Искусственная нейросеть (ИНС) — это направление в структурном подходе по изучению возможности моделирования или построения естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. В основе ИНС лежит принцип существования и деятельности биологических нейронных сетей — сетей, состоящих из нервных клеток живого организма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на дне рождения Арнольда Шварценеггера Сильвестр Сталлоне исполнил гавайский танец.