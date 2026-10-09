Собянин: новый путепровод улучшит транспортную доступность трех районов Москвы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Работы на объекте уже выполнены более чем на 20%, завершить их планируют в 2028 году.

Когда в Москве достроят новый путепровод

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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В Москве строят путепровод через железнодорожные пути Ярославского направления, который соединит улицы Менжинского и Дудинку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новый путепровод создаст дополнительную связь между Ярославским и Дмитровским шоссе. Он также улучшит транспортную доступность Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского районов, которые сейчас разделены железной дорогой.

Работы уже выполнены более чем на 20%. Строители возвели три опоры и подпорные стены, а также начали устанавливать основную часть путепровода. Всего конструкцию разместят на пяти опорах, одна из которых будет находиться между железнодорожными путями.

Путепровод сделают в форме подковы, чтобы сохранить существующую инфраструктуру и социальные объекты.

В рамках проекта также построят и отремонтируют 4,3 километра дорог. Помимо самого путепровода, специалисты проложат Проектируемый проезд № 4337 до Федоскинской улицы, а также обновят участки Анадырского и Хибинского проездов и улицы Менжинского.

Для строительства используют российские материалы. Например, металлические конструкции поставляют производители из Белгородской области.

Завершить проект планируют в 2028 году. После открытия путепровода по нему запустят наземный транспорт. Маршрут свяжет Бабушкинский район с Ярославским шоссе и будущей станцией Сокольнической линии метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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