Суд отказал в домашнем аресте следователю по делу о пропаже драгоценностей Лерчек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Фигурант отрицает обвинения, связанные с исчезновением дорогих аксессуаров из служебного сейфа.

Что известно о пропавших украшениях Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Следствие просило избрать сотруднику правоохранительных органов меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не поддержал это требование. Сам Тулупов вину не признает.

Речь идет о пропавших часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Их ранее изъяли у Чекалиной во время обысков и хранили в служебном сейфе в Новой Москве. После исчезновения ценностей в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным МВД России, украшения не были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранились с нарушением установленных правил.

Ранее Лерчек жаловалась на Тулупова и его коллегу. Блогер утверждала, что следователи не разрешали ей посещать врачей, несмотря на сильные боли. Ее защита заявляла, что это могло помешать своевременно установить причину проблем со здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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