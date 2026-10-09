Суд отказал в домашнем аресте следователю по делу о пропаже драгоценностей Лерчек

Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Следствие просило избрать сотруднику правоохранительных органов меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не поддержал это требование. Сам Тулупов вину не признает.

Речь идет о пропавших часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Их ранее изъяли у Чекалиной во время обысков и хранили в служебном сейфе в Новой Москве. После исчезновения ценностей в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным МВД России, украшения не были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранились с нарушением установленных правил.

Ранее Лерчек жаловалась на Тулупова и его коллегу. Блогер утверждала, что следователи не разрешали ей посещать врачей, несмотря на сильные боли. Ее защита заявляла, что это могло помешать своевременно установить причину проблем со здоровьем.

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