Суд отказал в домашнем аресте следователю по делу о пропаже драгоценностей Лерчек
Фигурант отрицает обвинения, связанные с исчезновением дорогих аксессуаров из служебного сейфа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Следствие просило избрать сотруднику правоохранительных органов меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд не поддержал это требование. Сам Тулупов вину не признает.
Речь идет о пропавших часах Rolex и браслете Bulgari общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Их ранее изъяли у Чекалиной во время обысков и хранили в служебном сейфе в Новой Москве. После исчезновения ценностей в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По данным МВД России, украшения не были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранились с нарушением установленных правил.
Ранее Лерчек жаловалась на Тулупова и его коллегу. Блогер утверждала, что следователи не разрешали ей посещать врачей, несмотря на сильные боли. Ее защита заявляла, что это могло помешать своевременно установить причину проблем со здоровьем.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 окт
- Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
- 16 сент
- Прокуратура потребовала более жесткого наказания для Лерчек
- 8 сент
- Прокуратура потребовала оставить приговор экс-мужу Лерчек без изменений
- 4 сент
- Суд пересмотрит приговор экс-супругу Лерчек
- 4 сент
- Адские боли после приговора: вокруг онкобольной Лерчек вспыхнули новые споры
- 2 сент
- «Боль адская»: Лерчек снова госпитализировали
- 1 сент
- Жалоба на приговор Артему Чекалину поступила в Мосгорсуд
- 19 авг
- Блогеру Лерчек назначили штраф в 763 миллиона рублей
- 19 авг
- Лерчек грозит реальный тюремный срок вместо условного
- 19 авг
- Требует полного оправдания: суд зарегистрировал жалобу Лерчек на приговор
Читайте также
62%
Нашли ошибку?