Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в Центре толерантности

В Москве, в Еврейском музее и центре толерантности открыли памятник героям сопротивления — узникам, которые во время Второй мировой войны под страхом смерти бежали из концлагерей, пытались вырваться на волю и спасали других. Президент полтора года назад в Международный день памяти жертв Холокоста вместе с израильским премьером Нетаньяху заложил первый камень. Сегодня Владимир Путин назвал мемориал еще одним символом нашей общей памяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотни людей приняли участие в «Марше жизни» в Освенциме — шествие прошло от главных ворот бывшего концлагеря до железной дороги, по которой в годы войны прибывали поезда с пленными.