В храм — по справке. Чтобы посетить святую гору Афон жителям Незалежной еще придется доказать свою принадлежность к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ. Ограничить доступ раскольников на Святую гору решил Священный Кинот, после того как Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил Киеву томос. И вот теперь за автокефалию, приходится расплачиваться верующим. Кроме загранпаспорта и разрешения на посещение священного места, паломники должны показать монахам справку из УПЦ. Причем она должна быть оформлена на специальном бланке с подписью и печатью архиерея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что священникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальной службе в Иерусалиме.