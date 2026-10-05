Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Президент выразил уверенность, что новая площадка объединит просветительские, деловые и творческие мероприятия.

Путин о филиале центра «Россия» в Рязанской области

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Филиал Национального центра «Россия» открывается в Рязанской области. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии и поздравил жителей региона с этим событием.

В обращении глава государства отметил историческое и культурное наследие Рязанщины. Он напомнил о выдающихся ученых, полководцах, поэтах, музыкантах и государственных деятелях, которых дал стране регион.

«И конечно, Рязань по праву считается столицей наших доблестных Воздушно-десантных войск», — подчеркнул Путин.

Отдельное внимание президент уделил современным достижениям области, представленным на выставке. Среди них — инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, экологии и туризме. Также он отметил работу по сохранению народных промыслов и фольклора, патриотическому воспитанию молодежи.

«Уверен, что рязанский филиал Национального центра „Россия“ станет просветительской площадкой и настоящей точкой притяжения для жителей и гостей области, организации деловых и творческих встреч», — говорится в приветствии.

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