Путин отметил вклад учителей в воспитание героев СВО

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Президент подчеркнул, что работа педагогов влияет не только на знания учеников, но и на их жизненные ориентиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин отметил вклад педагогов в воспитание героев специальной военной операции. Об этом глава государства заявил на встрече с учителями, получившими государственные награды.

«Сегодня, в День учителя, искренне рад вручить государственные награды педагогам, наставникам, воспитавшим героев нашей страны. Вашими учениками мы по праву гордимся, вся страна ими гордится», — сказал президент.

Президент подчеркнул, что ежедневная работа учителей, внимание к ученикам и доверительные разговоры помогают формировать мировоззрение, характер и силу духа. По его словам, это также влияет на волю человека к победе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал учителей и наставников важными людьми для будущего России. Президент заявил, что без них невозможно развитие науки, экономики, культуры и обеспечение национальной безопасности.

Глава государства также говорил, что власти продолжат создавать условия для профессионального роста педагогов. Учителя должны иметь возможность использовать современные технологии и одновременно опираться на российские образовательные и просветительские традиции.

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