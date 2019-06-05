Система tax free шагает по России — за год работы было выдано более 100 тысяч чеков на 11 миллиардов рублей. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с корреспондентом МИЦ «Известия» рассказал, что ждет систему возврата налогов в ближайшем будущем.

«Респонденты отвечали, более 80%, что существенное влияние на их решение приехать в страну оказало наличие хотя бы в нескольких городах вот этой системы (tax free — прим. ред.). Я думаю, как только мы введем на всей территории Российской Федерации, поток туристов, которые будут приезжать, делать здесь покупки будет намного больше», — рассказал Виктор Евтухов.

Кроме того, замминистра сообщил, что никаких ограничений на расширении tax free в России на новые торговые точки и бренды нет. Главное условие — строгое соблюдение таможенного законодательства РФ.

По словам Евтухова, чаще всего (около 50%) случаев tax free пользовались туристы из Китая, а также гости из США, Израиля и стран западной Европы.

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