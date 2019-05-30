Правительство хочет уравнять ставки НДФЛ для иностранцев и россиян

В правительстве рассматривают вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан России и иностранцев. Об этом сообщил в четверг, 30 мая, глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании по нацпроектам во Владивостоке.

Министр напомнил, что сейчас ставка НДФЛ для россиян составляет 13%, а для иностранных граждан — 30%. По словам Силуанова, целесообразно было бы «сделать для иностранцев ставку, аналогичную ставке для россиян». Соответствующая законодательная инициатива будет подготовлена в ближайшее время, сообщают Iz.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут освободить от налога на доходы физических лиц граждан с низким заработком.