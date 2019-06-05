Петербург становится местом притяжения жителей Поднебесной. По последним данным, в Северной столице постоянно проживают 12 тысяч граждан КНР. Многие из них — студенты петербургских вузов. Есть в городе на Неве свой Чайна-Таун. Теперь Петербург станет для китайцев еще популярнее.

Все с интересом ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина: он станет главным гостем предстоящего Международного экономического форума. О давней дружбе двух стран — в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае прошел фестиваль дронов невероятной красоты — ночном небе более 500 беспилотников буквально танцевали в воздухе. На глазах у восхищенной публики дроны складывались в фигуры.