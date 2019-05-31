Видео: в Китае прошел невероятной красоты фестиваль дронов

В Китае показали фантастическое шоу дронов. В ночное небо взмыли 500 ярко освещенных летательных аппаратов.

По команде компьютера эта армада соединялась в объемные фигуры, демонстрируя невероятную слаженность движений. Меняя друг друга в небе, появлялись цветы, бабочки и даже фигуры людей.

В России появятся судьи для беспилотников

Подобные шоу в Китае очень любят. В прошлом году в Сиане был поставлен мировой рекорд по количеству одновременно поднятых в воздух дронов — их было 1374 штуки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с осени 2019 года в России обяжут регистрировать беспилотники весом от 250 граммов.