Боня прокомментировала слухи о беременности

Звезда отечественного шоу-бизнеса Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности, пишут Дни.ру.
Светская львица поблагодарила поклонников за поздравления, однако заявила, что они неуместны.
Виктория призвала не распространять слухи и не вводить людей в заблуждение.
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В 2012 году Виктория Боня родила дочь Анджелу Летицию от миллионера Александра Смерфита, однако через пять лет их брак распался. Бывшие супруги остаются в хороших отношениях и вместе воспитывают общего ребенка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о награде, которую Боне вручили на Каннском кинофестивале.