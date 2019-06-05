Боня прокомментировала слухи о беременности

Звезда отечественного шоу-бизнеса Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности, пишут Дни.ру.

Светская львица поблагодарила поклонников за поздравления, однако заявила, что они неуместны.

Instagram @victoriabonya

«Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати!» — написала Боня на своей странице в Instagram.

Виктория призвала не распространять слухи и не вводить людей в заблуждение.

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«Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых — моя «беременность»! — сообщила звезда.

В 2012 году Виктория Боня родила дочь Анджелу Летицию от миллионера Александра Смерфита, однако через пять лет их брак распался. Бывшие супруги остаются в хороших отношениях и вместе воспитывают общего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о награде, которую Боне вручили на Каннском кинофестивале.