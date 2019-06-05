Дана Борисова наконец призналась, зачем ездила к «русской Ванге»

, 20:59 Видео 224

Ясновидящая в Карачаевске предостерегла телеведущую от вождения авто.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова решила развеять многочисленные слухи о причинах своей внезапной поездки в город Карачаевск, где она посетила экстрасенса Нелли Беджиеву. Ведь поклонники заподозрили, что теледива отправилась к «русской Ванге» за помощью в налаживании личной жизни, а может и того хуже — в избавлении от алкогольной или наркотической зависимости.

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«К „русской Ванге“ летала на съемки фильма, по сюжету действительно сама не могу разобраться в своей жизни и обращаюсь к потусторонним силам», — пояснила она.

Instagram @danaborisova_official

Борисова также разоткровенничалась, что помимо непосредственно рабочих моментов, обсудила с Беджиевой и свою судьбу. Так вот жительница Карачаевска настоятельно рекомендовала ей никогда больше не садится за руль и не принимать горячую ванну. Телеведущая отметила, что будет следовать этим советам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после свидания поклонник подарил Дане Борисовой новый iPhone.

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