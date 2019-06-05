«Как у бабы!»: Подписчики обсмеяли штаны Николая Баскова

Известный российский певец Николай Басков опубликовал фотографию в своем Instagram, где на нем надет ослепительно белый костюм. Наряд был выбран для тематического мероприятия, на котором гости должны были появиться в белом, сообщает издание Утро.ру.

Instagram @nikolaibaskov

Но не все подписчики главного блондина российской эстрады оценили его выбор. В частности, аудиторию певца не устроили его узкие штаны.

«Штаны как у бабы!», — заметил один из подписчиков Баскова.

Однако настоящие фанаты Николая вступились за него, восторженно назвав «ангелом» и «принцем».

«Красавец, как принц… еще бы белого коня!», — оставила комментарий поклонница.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-участница скандального телепроекта «Дом 2» Дарья Пынзарь, поразила подписчиков пикантным леопардовым бикини.