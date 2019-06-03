Дарья Пынзарь в леопардовом бикини поразила подписчиков — фото

, 8:51 Фото 314

Экс-участница «Дома-2» не постеснялась показать свою фигуру всему интернету.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала подписчиков своего Instagram — она выложила фото у пальмы в предельно минималистичном купальнике леопардового цвета. При том что наряд позволяет разглядеть почти все особенности фигуры Пынзарь, подпись под фото вполне нейтральная и даже семейная.

Instagram @darya_pinzar86

«Улитки найдены, мама сфоткана. Вообще очень прикольно что старший помогает младшему, ответственно заявляю, что сейчас у них идеальный возраст, самостоятельные и деловые», — написала Пынзарь о своих детях.

Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей

«Даша такая красивая всегда»

«Даша, отлично выглядите! Фигура просто класс. Не обращайте внимания на негатив»

«Шикарное фото», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети осудили звезду «Дома-2» за фото после операции.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 3 июня: Козероги, читайте книги!

Последние новости

9:29
Экс-солистка «Демо» раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных
9:17
Уголовное дело возбуждено по факту смерти ребенка в детском лагере Амурской области
9:07
Рудова призналась, что ее Instagram «всего лишь красивая картинка»
8:58
«Социология такова» — На Украине призвали к прямым переговорам с Россией
8:51
Дарья Пынзарь в леопардовом бикини поразила подписчиков — фото
8:44
Три автомобиля столкнулись в Рязанской области, есть погибшие
8:36
Видео: Пожар на популярном туристическом рынке Чатучак в Бангкоке
8:29
«Поцелуйчик!»: Игорь Николаев в восторге от дочери Галкина
8:22
Трамп призвал Иран, Россию и Сирию прекратить обстрелы в Идлибе
8:16
«Смотрю на тебя»: Серябкина раззадорила фанатов постельным фото
8:15
«Наша любовь»: Ханна растопила сердца поклонников обращением к дочери
8:09
Что придет на смену экскурсиям по крышам Петербурга — видео
7:53
Видео: Сверхмощные суперкары сошлись в заезде «Unlim500»
7:46
Бритни Спирс обвинила экс-супруга в том, что он отнял у нее детей силой
7:39
Автобус врезался в леговушку и грузовик в Ростовской области — видео
7:33
«Бомба на подходе»: Лобода сразила фанатов неожиданно дерзким образом
7:25
Старый Boeing, новый скандал — детали от модели 737 оказались бракованными
7:16
«Это расизм»: Приянка Чопра встала на защиту Меган Маркл
7:08
Инновационная заправочная система заложена в «Пулково» — репортаж
7:01
Поклонники «русской Кардашьян» проигнорировали ее новую прическу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама