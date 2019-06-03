Экс-участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь порадовала подписчиков своего Instagram — она выложила фото у пальмы в предельно минималистичном купальнике леопардового цвета. При том что наряд позволяет разглядеть почти все особенности фигуры Пынзарь, подпись под фото вполне нейтральная и даже семейная.

«Улитки найдены, мама сфоткана. Вообще очень прикольно что старший помогает младшему, ответственно заявляю, что сейчас у них идеальный возраст, самостоятельные и деловые», — написала Пынзарь о своих детях.

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«Даша такая красивая всегда»

«Даша, отлично выглядите! Фигура просто класс. Не обращайте внимания на негатив»

«Шикарное фото», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети осудили звезду «Дома-2» за фото после операции.