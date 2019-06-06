«Спускалась по водосточной трубе»: Экс-солистка «ВИА Гры» о борьбе с грабителями

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская вспомнила свои подростковые годы. Не так давно звезда сообщила, что ее сын Игорь окончил школу, и в связи с этим теледива решила рассказать, какой она сама была в 17 лет.

На своей странице Instagram певица опубликовала развернутый пост, в котором поделилась одной из самых запоминающихся историй юности. Мейхер-Грановская, призналась, что, в отличие от своего ребенка, была «оторвой», и потому нередко попадала в неприятности. Так, однажды, в начале самостоятельной жизни артистке пришлось даже спасаться от грабителей.

Instagram @nadyameiher

«Мне было лет 16, когда в квартиру, которую мы с однокурсницами снимали какое-то время, ночью кто-то пытался пробраться. Я, чтобы как-то спасти ситуацию, вылезла в окно третьего этажа, по водосточной трубе спустилась вниз и побежала к первому попавшемуся телефону-автомату (это был 1998 год), и начала звонить в милицию», — рассказала звезда.

Однако сейчас, спустя годы Мейхер-Грановская нисколько не жалеет о том, что рано начала жить отдельно. Она убеждена, что ей это помогло на пути к достижению собственной цели. Певица поблагодарила родителей за то, что они смогли ее отпустить из дома, ведь теперь, став матерью, она понимает, что расстаться со своим ребенком и признать, что он вырос, не так-то просто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что повзрослевший сын экс-солистки группы «ВИА Гра» Мейхер-Грановской вызвал фурор.