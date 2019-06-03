Бывшая участница «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская на своей странице в Instagram опубликовала фото повзрослевшего сына, который стал выпускником. Знаменитость тепло поздравила 16-летнего Игоря со знаменательным событием и оставила несколько эмоциональных пожеланий.
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Подписчики певицы отметили, что ее сын обладает очень романтической внешностью, как у принца. Некоторые были кратки, подчеркнув, что парень — просто красавчик.
«У Вашего сына очень романтичная внешность, как у принца»
«Очень проникновенный взгляд у сына, красивый мальчик»
«Красавчик»
«Какой симпатичный мачо вырос», — пишут юзеры в комментариях на странице Надежды Мейхер-Грановской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась пышными формами.