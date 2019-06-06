Ирина Шейк и Брэдли Купер поставили отношения на паузу

Отношения одной из самых красивых пар шоу-бизнеса, Ирины Шейк и Брэдли Купера дали трещину, пишет сайт Teleprogramma.pro. Единственное, что сейчас объединяет семью, это двухлетняя дочь Лея. Возможно, актер и модель хотели бы быть вместе ради ребенка, но им некомфортно друг с другом.

Началось все с того, что пара стала ходить на светские мероприятия по отдельности. Ирина Шейк на ежегодном Met Gala предстала одна. Как рассказывает источник, актеры решили расстаться на время. Они хотят посмотреть, что изменится в их отношениях после паузы.

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Слухи о романе Брэдли Купера и Ирины Шейк впервые появились в апреле 2015 года. Тогда их заметили вместе на бродвейском мюзикле «Волшебная страна». Через два года у них родилась дочка. До знакомства с Купером Ирина встречалась со звездой футбола Криштиану Роналду.

Ранее 5-tv.ru писал, что папарацци застукали Брэдли Купера с новой пассией.