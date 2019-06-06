Мария Кожевникова стремительно теряет вес

Звезда телесериала «Универ» поделилась со своими подписчиками известием, что похудела на пять килограммов за три недели. Актриса написала, что потеряла вес без диет и каких-либо ограничений в еде, сообщает Teleprogramma.pro.
Все дело в детокс-очистке организма. Мария рассказала, что во время беременности третьим сыном, она пыталась следить за своим рационом и водным балансом, но это ей не помогло. За весь период она набрала 13 килограммов. Чтобы избавиться от лишнего, ей пришлось начать чистку шлаков и токсинов.
Быстрый результат обрадовал актрису и ее поклонников.
«Маша, ты большая молодец!», — порадовалась подписчица.
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