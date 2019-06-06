Мария Кожевникова стремительно теряет вес

Звезда телесериала «Универ» поделилась со своими подписчиками известием, что похудела на пять килограммов за три недели. Актриса написала, что потеряла вес без диет и каких-либо ограничений в еде, сообщает Teleprogramma.pro.

«Минус 5 кг за три недели! Без диет и строгих ограничений», — поделилась она в своем микроблоге.

Instagram @mkozhevnikova

Все дело в детокс-очистке организма. Мария рассказала, что во время беременности третьим сыном, она пыталась следить за своим рационом и водным балансом, но это ей не помогло. За весь период она набрала 13 килограммов. Чтобы избавиться от лишнего, ей пришлось начать чистку шлаков и токсинов.

«Я в первую очередь хотела очистить организм от шлаков и токсинов, но как-то незаметно для самой себя я смогла перестроиться и почувствовала энергию и желание чаще двигаться», — добавила Кожевникова.

Быстрый результат обрадовал актрису и ее поклонников.

«Маша, ты большая молодец!», — порадовалась подписчица.

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