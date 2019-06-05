«Одни кости»: Полина Гагарина удивила фанатов своей худобой

Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она играет в бадминтон в коротеньком топе и шортах. Судя по снимку, она находится в отличной физической форме. Однако не все подписчики придерживаются такого мнения, пишет «Экономика сегодня».

Instagram @gagara1987

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Многие посчитали Полину слишком худой и назвали ее фигуру подростковой, некоторые фолловеры и вовсе назвали певицу мальчиком:

«Фигура подростка, несформировавшегося физически как девушка»;

«Ты сама уже как ракетка»;

«Господи, это что за анорексичка?!»;

«Вы такая красивая девушка, но с худобой это уже перебор, не на что глянуть! Прекращайте», — написали пользователи.

Однако нашлись и те, кто пришел в восторг от физической формы Гагариной и назвал девушку мотиватором, а ее фигуру — идеальной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина показала, как выглядела в семь лет.