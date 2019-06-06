Пользователи в ОК увидят прямую трансляцию отборочных матчей сборной РФ по футболу

Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» покажут российским болельщикам прямые трансляции футбольных матчей сборной РФ в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Соперниками россиян выступят команды, представляющие Сан-Марино и Кипр.

Первый из матчей пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в субботу, 8 июня. Трансляция с игры сборной России против команды Сан-Марино начнется в 18:50 по московскому времени и будет доступна по ссылке в Одноклассниках.

Второй матч пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Соперником российской команды выступит сборная Кипра. Посмотреть прямую трансляцию соревнования, которое начнется в 21:45 по московскому времени, можно будет в соцсети.

Помимо этого, матчи будут доступны для просмотра в официальной группе телеканала «Сила» в Одноклассниках. Следить за игрой можно как в мобильной, так и в десктопной версиях ОК, в приложении соцсети на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переизбрании Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.