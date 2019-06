Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) до 2023 года.

Делегаты конгресса ФИФА в Париже поддержали единственного кандидата на кресло главы организации. Переизбрание Инфантино прошло путем аккламации, то есть не голосованием, а с помощью аплодисментов.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023