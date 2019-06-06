Мединский раскрыл детали создания культурно-образовательных центров в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский в беседе с МИЦ «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 рассказал об одном из самых амбициозных проектов в области культуры — создании культурно-образовательных центров в городах России.

Как известно, речь идет о Севастополе, Калининграде, Кемерове и Владивостоке.

«Пока эти четыре (города — прим.ред.), потому что даже эти четыре — это беспрецедентный проект. Ничего подобного никогда не делалось. Проект очень тяжелый, тут надо понимать, что есть строительная часть — она должна быть завершена полностью к 1 декабря 2023 года. В каждом случае это такой целый культурный кластер строится, и за строительную часть непосредственно отвечает специально созданный фонд, который учрежден Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей, в общем рядом учреждений в сфере культуры. Далее наша общая задача — это насытить эти учреждения жизнью. Вот сейчас мы определились, какие наши учреждения будут отвечать за какие филиалы, подбираются руководящие кадры, ведутся проектные работы, определена предполагаемая численность учащихся в учебных заведениях, нормативы по величине зрительных залов, выставочных площадей. Ну, и идет самый важный, самый дискуссионный всегда этап — это этап проектирования этих кластеров», — рассказал он.

Мединский пояснил, что в каждом из кластеров будет сочетаться несколько элементов, в том числе большой классический музыкальный театр, либо филармонический музыкальный зал. Также будет созданы филиалы творческих вузов, балетного училища. Также во всех четырех городах появится филиал одного из ведущих федеральных музеев.

«Мы хотим обеспечить интересными выставками эксклюзивных наших коллекций те регионы, куда зачастую выставки не приезжали в силу отсутствия выставочных площадей, сложности с транспортировкой, дороговизны логистики и так далее», — отметил он.

Мединский напомнил, что главная цель, которая была четко и понятно поставлена президентом РФ Владимиром Путиным, это сделать высшие достижения культуры доступными для самых отдаленных уголков страны.

«Поэтому неслучайно выбраны такие три пограничные точки — Владивосток, Севастополь и Калининград. Каждый из этих городов, я могу сказать откровенно, он представляет собой выдающуюся историко-культурную ценность для нашей страны и вообще для русской цивилизации как таковой. Ну и четвертый центр — это Кемерово. Кузбасс вообще, выбор своеобразный, но вы понимаете верность этого выбора, когда туда приезжаете. Во-первых, это одна из прародин человека. Вне всякого сомнения, это один из очагов мировой цивилизации. Ну и потом, это регион, который имеет вообще особо важную, такую стержневую сущность для нашей страны. Он как бы связывает между собой Европу и Азию. Он подпирает собой Сибирь, его богатство. Там сконцентрированы колоссальные мировые запасы угля. Мы недавно рассматривали на коллегии идею создания на Кузбассе института естественных наук. Потому что, если вот этот вот уголь покопать вниз, углубиться туда, то мы увидим всю историю нашей планеты. Таких мест на земле немного, и оно все там сохранилось», — поделился он.

Министр также рассказал о взаимодействии с местными властями этих городов. Есть сложности, в частности, так как строительство будет вестись в уже сложившейся городской инфраструктуре.

«Поэтому мы уделяем особое внимание разного рода общественным обсуждениям, слушаниям, согласованиям. В целом все идет хорошо», — отметил он.

Упомянул Мединский и состояние памятников культуры в регионах — они находятся в аварийном или близком к аварийному.

«Никогда нигде, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы их привести в порядок. А потом зачастую это и не имеет смысла. Потому что, ну, хорошо, ну, отремонтируем, а дальше что? А ведь это надо содержать, он же разрушается. То есть надо, чтобы там была какая-то жизнь. Мы что, в каждой восстановленной церкви тут же организуем приход? Там может быть до ближайшего населенного пункта 300 километров, потому что география поменялась, люди оттуда ушли. Это кто, Министерство культуры будет этим заниматься? Или в каждом здании сделаем музей? Поэтому никакой нефти, газа, золота и бриллиантов нам на это не хватит. Единственный способ — это определить приоритеты, понять, чем занимаемся мы — Министерство культуры?» — считает чиновник.

Он видит решение задачи в том, «чтобы у памятника был собственник, который приведет в порядок, будет за ним следить, и наполнять его жизнью, и сделает его частью культурного оборота».

Кроме того, государство должно создавать благоприятный налоговый режим для тех, кто восстанавливает памятники, включение земельных участков в единый комплекс с этим памятником.

«Кому нужна усадьба — даже если вы ее за рубль кому-то отдадите под восстановление — без земли? Кто вот этот сумасшедший, который скажет: я восстановлю усадьбу Толстых, Волконских, Демидовых на той земле в четыре сотки, где она стоит? Поэтому мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников. Только так можно возродить и усадебное хозяйство, только так можно вообще возродить Россию», — подытожил Мединский.

Ранее председатель совета директоров AEON Corporation Роман Троценко в беседе с МИЦ «Известия» в ходе ПМЭФ-2019 рассказал о нововведениях в российских аэропортах.