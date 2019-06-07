«Народное караоке» Пятого канала завоевало «бронзу» на конкурсе Silver Mercury

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Проект, приуроченный к 80-летию Ленинградского телевидения стал третьим в номинации «Лучшая маркетинговая компания».

Фото: Пятый канал

Проект «Народное караоке с Пятым» завоевал «бронзу» в премии Silver Mercury («Серебряный Меркурий») в номинации «Лучшая маркетинговая кампания». «Серебряный Меркурий» — фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях, во время которого рассматриваются самые оригинальные, яркие и запоминающиеся проекты в рекламе и продвижении.

«Народное караоке с Пятым» прошло в июле 2018 года в день Военно-морского флота России. На главной площадке на Дворцовой выступали звезды российской эстрады и солисты Мариинского театра. Почетным гостем стал коллектив «Сопрано Турецкого». Проект был приурочен к 80-летию Ленинградского телевидения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о богатом урожае наград Пятого канала на конкурсе «МедиаБренд».

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