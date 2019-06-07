Федосеева-Шукшина слегла с аритмией от переживаний за Алибасова

Супруга находящегося в реанимации столичного НИИ имени Склифосовского Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина слегла с аритмией и не может находиться рядом с мужем в больнице. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на личного врача Алибасова Марият Мухину.

«У Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. У нее больное сердце, чуть что — сразу просыпается мерцательная аритмия. Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа», — цитирует издание Мухину.

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Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, снятые в НИИ имени Склифосовского 5 июня, когда 80-летняя Лидия Федосеева Шукшина пришла туда навестить Бари Алибасова.