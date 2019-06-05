Видео: Лидия Федосеева-Шукшина приехала в больницу к Бари Алибасову

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина приехала в НИИ имени Склифосовского к своему супругу — известному продюсеру Бари Алибасову, который в ночь на 5 июня отравился, выпив вместо сока средство для очистки труб. Комментировать произошедшее актриса отказалась.

Известно, что по информации медиков, состояние Алибасова оценивается как тяжелое. Однако в том, что продюсер сможет выкарабкаться и встать на ноги, врачи не сомневаются.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой, по мнению специалистов, ущерб своему здоровью мог нанести Бари Алибасов и чем это может для него обернуться. Тем временем в сети уже начали выдвигать предположения насчет того, что продюсера могли отравить намеренно. В частности об этом написал Станислав Садальский.