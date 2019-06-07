Огонь вспыхнул на рынке в Тбилиси

В Тбилиси огонь бушевал на территории в тысячу квадратных метров. Владельцы павильонов, рискуя жизнью, пытались вынести свой товар. Лишь чудом никто из людей не пострадал. Вовремя подоспели пожарные расчеты. К этому часу удалось полностью потушить пламя. Сейчас спасатели разбирают завалы и пытаются выяснить причины ЧП.

Примечательно, что в эту же ночь на 7 мая в 2000 километров от Тбилиси также горел рынок — огонь вспыхнул в Казани. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Махачкале вспыхнуло здание онкобольницы. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из столицы Дагестана. На них видно, как черный дым вырывается из-под кровли одноэтажного отделения радиологии онкологического центра. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров.