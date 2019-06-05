Видео: В Махачкале вспыхнуло здание онкобольницы

Здание онкологической больницы загорелось в Махачкале в среду, 5 июня.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры из столицы Дагестана. На них видно, как черный дым вырывается из-под кровли одноэтажного отделения радиологии онкологического центра. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров.

Пятый канал

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Медперсонал и пациенты вовремя покинули больницу. Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре в общежитии в Чувашии, в котором пострадали дети.