Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице

Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске. Они вынесли из салона мужчину с признаками инсульта, положили на асфальт и оставили умирать. На кадрах, сделанных камерой наблюдения, видно, что скорую вызвали прохожие. Впрочем, неотложка тоже приехала не сразу. Почти полчаса мужчине никто не мог оказать помощь. Сейчас он в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие факторы увеличивают риск развития инсульта по мнению экспертов. Ученые из Национального исследовательского Мордовского государственного университета выяснили, что одним из главных симптомов, который может привести к острому нарушению кровоснабжения головного мозга, является повышение артериального давления.