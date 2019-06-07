Состоятельный поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии

Модель и певица Алена Кравец, на днях отметившая своей день рожденья, получила в подарок от состоятельного поклонника недвижимость в Швейцарии. Апартаменты, площадью 100 квадратных метров, расположены неподалеку от Женевского озера, сообщают Дни.ру.

«За мной давно пытается ухаживать один состоятельный мужчина. Но я все отказываюсь от его подарков. Неделю назад у меня был день рожденья, и ухажер прислал с курьером роскошный букет, в котором были спрятаны ключи. Оказалось, он купил и оформил на меня эти апартаменты», — рассказала Алена Кравец.

«Его кто-то хотел убрать!»: Экстрасенс об отравлении Бари Алибасова

По словам 34-летней знаменитости, это вовсе не означает, что она благосклонно ответит на ухаживания поклонника. Алена Кравец решила принять столь щедрый подарок, потому что, по ее мнению, она этого достойна.

«Я ведь официально замужем, у меня есть дочь. Да, в семейных отношениях были сложности, но это не повод бросаться в объятия первого встречного, пусть даже и богатого, мужчины. Тем более, я и сама обеспеченная», — рассуждает модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Кравец поделилась секретами ухода за телом на роскошном курорте.