Состоятельный поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии

Модель и певица Алена Кравец, на днях отметившая своей день рожденья, получила в подарок от состоятельного поклонника недвижимость в Швейцарии. Апартаменты, площадью 100 квадратных метров, расположены неподалеку от Женевского озера, сообщают Дни.ру.
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По словам 34-летней знаменитости, это вовсе не означает, что она благосклонно ответит на ухаживания поклонника. Алена Кравец решила принять столь щедрый подарок, потому что, по ее мнению, она этого достойна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Кравец поделилась секретами ухода за телом на роскошном курорте.