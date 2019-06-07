Генетический паспорт появится в будущем у российских военных

У российских военнослужащих может появиться генетический паспорт. Разработкой уникального документа занимаются военные медики совместно с сотрудниками Российской академии наук.

Проект позволит определять, какая специальность у военных, в буквальном смысле, в крови. То есть, кто больше расположен служить на флоте, быть танкистом или десантником. Также с помощью новой методики специалисты смогут предположить, как человек будет вести себя в стрессовых ситуациях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вскоре подобные генетические паспорта появятся у всех российских граждан.