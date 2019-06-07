Великобритания назвала условие для улучшения отношений с Россией

Отношения между Москвой и Великобританией могут выйти на новый уровень только при одном условии: «Россия должна пересмотреть свое поведение». Об этом заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает ТАСС. Как выразилась Донелли, Россия подрывает позиции Москвы на международной арене в качестве ответственного партнера.

Отношения Лондона и российской столицы резко ухудшились весной 2018 года. Причиной стало покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая прилетела навестить отца из Москвы. России были предъявлены обвинения в отравлении семьи веществом А234, но доказательств у властей Британии не было.

Россия отрицает причастность к этому инциденту. Москвой было выдвинуто предложение провести совместное расследование, но Лондон отказался, доступ к Скрипалям был закрыт.

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