Последний день Терезы Мэй. 7 июня премьер Великобритании уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. И хотя временно она продолжит возглавлять Кабмин страны, это означает конец ее политической карьеры. Это решение Мэй приняла в конце мая и объяснила его невозможностью провести через парламент сделку с Евросоюзом по Brexit. Кто же попытается это сделать вместо нее? Именно этот вопрос сейчас больше всего занимает политологов и журналистов.

Особенно в свете недавнего визита Дональда Трампа. Президент США не раз в открытую заявлял о своих симпатиях бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону. Уже в понедельник начинается избирательная кампания на пост лидера Консервативной партии, который и возглавит правительство. Его имя назовут не позже конца июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп встретился с Терезой Мэй.