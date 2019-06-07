PR-директор Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера

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Известный российский продюсер случайно выпил вместо сока жидкость для прочистки сантехники.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 24

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Состояние здоровья известного российского продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым. Об этом днем в пятницу, 7 июня, его PR-директор рассказал в интервью ТАСС. Врачи НИИ Склифосовского не прекращают борьбы за жизнь и здоровье Алибасова. Накануне сообщалось, что его готовят к операции, он введен в состояние медикаментозного сна.

6 июня Алибасов прямо в реанимации составил новое завещание. Вся недвижимость в Москве достанется единственному сыну, которого тоже зовут Бари. Дача — супруге Лидии -Федосеевой Шукшиной. Права на творчество группы «На-На» — старейшим участникам бойз-бэнда — Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Они вместе с поклонниками приехали в больницу поздравить Бари Каримовича с днем рождения — в четверг продюсеру исполнилось 72 года.

По словам юристов, новое завещание продюсера сильно отличается от того которое он составил семь лет назад. Число упомянутых в нем наследников уменьшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам экстрасенса, Бари Алибасова «кто-то хотел убрать».

Тема:
Отравление Бари Алибасова 24
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