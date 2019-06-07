ВКонтакте протестирует обновленный раздел видео в мобильной версии. В соцсети появятся персонализированные рекомендации, подборки лучших роликов и прочие нововведения. Обновленная видеоплатформа VK будет состоять из нескольких вкладок:

— в разделе «Популярное» окажутся лучшие ролики за неделю и месяц, а также самые обсуждаемые видео на текущий момент;

— во вкладке «Для вас» будет отображен индивидуально выбранный для каждого пользователя видеоконтент. Также алгоритм предлагает лучшие ролики от сообществ и индивидуальных страниц, на которые подписан владелец аккаунта ВКонтакте;

— в обновленном разделе «Мое видео» теперь можно будет найти, помимо загруженных и добавленных, еще и понравившиеся видеоролики;

— видеоконтент будет отсортирован по тематическим рубрикам.

В период, когда будет проходить публичное тестирование нововведений, разработчики VK будут изучать полученный пользователями опыт и, при необходимости, улучшать структуру раздела, а также повышать точность персональных рекомендаций.

Согласно данным пресс-службы ВКонтакте, ежемесячно видео в соцсети смотрят более 80 миллионов пользователей. Ежедневно ролики в социальной сети собирают 650 миллионов просмотров, при этом 80% трафика обеспечивают мобильные устройства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможности узнать результаты ЕГЭ с помощью ВКонтакте.