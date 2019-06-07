Видео: Волочкова показала чудеса акробатики на высоте 30 метров в клетке

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Балерина провела репетицию перед выступлением, которое состоится 8 июня в Анапе. В честь открытия курортного сезона звезда покажет воздушный номер из своего нового спектакля «Балерина и клоун».

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова готовится к выступлению, которое пройдет в Анапе в субботу, 8 мая. В честь открытия курортного сезона звезда исполнит уникальный воздушный номер из своего нового спектакля «Балерина и клоун». На высоте 30 метров над Театральной площадью артистка исполнит сложные акробатические элементы, в том числе свой знаменитый шпагат. Партнером Волочковой будет заслуженный артист России, создатель удивительного цирка нового формата Global Circus Николай Челноков.

Как сообщает KP.RU, первоначально выступление балерины было под угрозой. Якобы мэр Анапы Юрий Поляков отказался платить звезде огромный гонорар за 17-минутную программу.  Однако эта информация не подтвердилась. Концерт все-таки состоится и, по информации издания, продлится несколько часов. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэро-представление Волочковой будет абсолютно бесплатным.

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