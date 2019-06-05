Волочкова бесплатно покажет жителям Анапы воздушный номер с клоуном

Анастасия Волочкова, выступит перед жителями и гостями города-курорта Анапы совершенно бесплатно. Балерина продемонстрирует уникальный воздушный номер из своего нового спектакля «Балерина и клоун». Об этом говорится на сайте городской администрации.

Партнером по номеру будет заслуженный артист России, создатель удивительного цирка нового формата Global Circus Николай Челноков. Во время выступления балерина продемонстрирует в воздухе не только свой знаменитый шпагат, но и другие трюки.

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Выступление будет своего рода анонсом к спектаклю «Балерина и клоун», с участием Челнокова и Волочковой, показ которого стартует 9 июня в городском театре Анапы.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр черноморского города-курорта Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на оплату выступление Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона.