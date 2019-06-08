Наркотики, срез ногтей и адвокат: Подробности задержания журналиста Meduza

Корреспондент Meduza Иван Голунов был задержан полицейскими Москвы на Цветом бульваре — в его рюкзаке обнаружилось белый порошок, который оказался синтетическим наркотиком мефедроном. В связи с повышенным интересом СМИ МВД опубликовало официальную информацию о задержании Голунова.

Сотрудники МВД задержали молодого человека на Цветном бульваре — в его рюкзаке действительно были пять свертков с порошкообразным веществом. Проверка показала, что это метилэфедрон массой 4 грамма. Правоохранители осмотрели квартиру задержанного и там обнаружили три пакета и сверток с белым порошком, а также электронные весы. Как выяснилось, в свертках был кокаин.

К резонансному делу были привлечены представители Общественной наблюдательной комиссии — они зафиксировали отсутствие побоев на теле задержанного, хотя некоторые источники сообщали, что полицейские избили Голунова.

Полицейские удовлетворили просьбу задержанного и проинформировали родственников о случившемся, также Голунову был предоставлен адвокат. Не подтвердилась информация о том, что сотрудники МВД не дали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтей. Дело было так: изначально задержанный согласился сдать биологический материал, но при понятых отказался от среза ногтей. Прибывшие следователи еще раз предложили ему сдать смывы и срезы, и на этот раз Голунов согласился.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело, расследование которого взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Москве задержаны активисты, поддержавшие журналиста Меduzа, у которого нашли наркотики.