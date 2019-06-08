Небоскреб The Warsaw Hub загорелся в ночь на 8 июня в столице Польши, Варшаве. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен огонь — видно, как полыхают как минимум несколько верхних этажей здания. Также заметны машины пожарной службы, которые прибыли к месту происшествия. О причинах возгорания и пострадавших данных не приводится.

The Warsaw Hub — 31-этажный строящийся небоскреб в Варшаве, расположенный на кольцевой развязке Игнация Дашинского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске женщина героически ворвалась в горящий дом и вынесла оттуда младенца. Кроме того, смелая женщина сама потушила пожар еще до прибытия пожарных.