Видео: В Новосибирске женщина спасла ребенка из горящей квартиры

В Новосибирске произошла история о неравнодушии, благодаря которому была спасена жизнь ребенка. Местная жительница вынесла из горящей квартиры соседей малыша и сама еще до приезда пожарных справилась с огнем.

Спасительница подоспела вовремя, в любой момент мальчик мог задохнуться от едкого дыма. Но, к счастью, с ним все в порядке, а неравнодушную женщину ждет награда. Подробнее — в видеосюжете.

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