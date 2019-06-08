Журналисту Meduza, задержанному за наркотики, предъявлено обвинение

Корреспонденту издания Meduza Ивану Голунову предъявлено обвинение по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили представители защиты 36-летнего журналиста, которого задержали 6 июня на Цветом бульваре в Москве. В рюкзаке молодого человека был обнаружен белый порошок, который оказался синтетическим наркотиком мефедроном. В связи с повышенным интересом СМИ МВД опубликовало официальную информацию о задержании Голунова.

Сообщалось также, что во время осмотра квартиры задержанного правоохранители обнаружили три пакета и сверток с белым порошком, а также электронные весы. Как выяснилось, в свертках был кокаин.

К резонансному делу были привлечены представители Общественной наблюдательной комиссии — они зафиксировали отсутствие побоев на теле задержанного, хотя некоторые источники сообщали, что полицейские избили Голунова.

Сотрудники полиции удовлетворили просьбу задержанного и оповестили родственников о случившемся. Кроме того Голунову был предоставлен адвокат. Не подтвердилась информация о том, что сотрудники МВД не дали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтей. Дело было так: изначально задержанный согласился сдать биологический материал, но при понятых отказался от среза ногтей. Прибывшие следователи еще раз предложили ему сдать смывы и срезы, и на этот раз Голунов согласился.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что В Москве задержаны активисты, поддержавшие журналиста Меduzа, у которого нашли наркотики.